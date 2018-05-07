Центр Екатеринбурга перекрыла военная техника

Екатеринбурге на Площади 1905 года стартовала генеральная репетиция Парада Победы с участием личного состава и боевых единиц. В этом году количество военной техники значительно увеличилось, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

К 7 часам вечера в центр уральской столицы начал стягиваться личный состав, где начали отрабатывать строевые юнармейцы, суворовцы и прочие подразделения войск ЦВО. В это время сотрудники ГИБДД и полиции начали перекрывать центральные части улиц для прохождения колонны военной техники.

Около 20.30 многочисленные единицы боевых машин медленно зашли в центр города. В этом году состав машин значительно увеличился и на Параде Победы 9 мая участники мероприятия увидят не только всем знакомые Т-72Б3, ТОС-1А, С-400, «Панцирь», «Искандер», но и новые машины комплексов РЭБ (системы радио-электронной борьбы), автозаправщики АТЗ-12-10-63501, квадроциклы и «УАЗ-Патриоты». Примечательно, что в этом году гусеничная техника передвигалась на специальных трейлерах.

Заключительная репетиция Парада Победы пройдет до 4 часов утра 8 мая. Спустя сутки боевую технику можно будет увидеть вновь в центре Екатеринбурга. Начало мероприятия в 10 часов утра 9 мая.