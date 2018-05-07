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В День Победы новосибирцы смогут ознакомиться с современной военной техникой ЦВО
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В День Победы новосибирцы смогут ознакомиться с современной военной техникой ЦВО 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в центре Новосибирска будут развернуты пункты полевой кухни, где военнослужащие Центрального военного округа приготовят для гостей армейскую кашу и угостят горячим чаем.
В День Победы в Новосибирске пройдет выставка вооружения и новейшей военной техники 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Образцы оружия и боевых машин будут располагаться на площадке перед Домом офицеров Новосибирского гарнизона.
Жители и гости столицы региона смогут увидеть модели бронированного автомобиля «Тигр», систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», гаубиц «Мста-Б» и узнать тактико-технические характеристики военной техники. А в Первомайском сквере города новосибирцев ждет выставка образцов стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих на акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!». На мероприятии жители и гости Новосибирска смогут принять участие в спортивных состязаниях, увидеть показательные выступления военнослужащих специального назначения и посетить праздничный концерт.
В День Победы в центре Новосибирска будут развернуты пункты полевой кухни, где военнослужащие Центрального военного округа приготовят для гостей армейскую кашу и угостят горячим чаем.
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