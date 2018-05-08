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Шойгу приказал провести салют из 30 залпов в День Победы
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Шойгу приказал провести салют из 30 залпов в День Победы 

Мир24 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал провести в честь Дня Победы праздничный салют 30 холостыми артиллерийскими залпами. Соответствующий документ опубликован в газете Вооруженных сил России «Красная звезда».
«9 мая 2018 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в документе.
Уникальная цветографическая схема салюта смоделирована военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Праздничные огни 550 цветов и оттенков будут раскрываться на высоте 350 метров.
Для запуска фейерверков будут применены установки четырех калибров — 105-мм, 125-мм, 195-мм и 310-мм. На Поклонной горе также используют пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Салют начнется 9 мая в 22.00 и продлится чуть более десяти минут.
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