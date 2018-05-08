Губернаторский музей получит экспонаты атомной подводной лодки «Оренбург»

Коллекцию музей в этот раз пополнят макет атомной подводной лодки, флаг ВМФ, носовой флаг судна (гюйс), костюмы радиационной безопасности и одежда подводников. Все предметы оренбуржцы смогут увидеть на выставках по современной истории области.

Церемонию передачи экспонатов посетят заместитель командира дивизии по воспитательной работе, командир 1-го ранга Алексей Милишников, командир подводной лодки «Оренбург», капитан 2-го ранга Денис Едовин и воспитанники Оренбургской школы юнг. Сообщает министерство культуры Оренбуржья.

Оренбуржцы взяли шефство над подводной лодкой еще в 1990-е годы. В сентябре 1997 года одной из подводных лодок Северного флота было присвоено почетное наименование «Оренбург». С тех пор оренбургские предприятия и организации помогают в ремонте и других делах подводникам.