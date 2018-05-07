Экспонаты подлодки «Оренбург» передадут в губернаторский краеведческий музей

Передача экспонатов атомной подводной лодки «Оренбург» в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей состоится во вторник, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры области.

В церемонии примут участие заместитель командира дивизии по воспитательной работе, командир 1-го ранга Алексей Милишников и командир подводной лодки «Оренбург», капитан 2-го ранга Денис Едовин.

Комплекс уже имеющихся у музея материалов по истории атомной подводной лодки «Оренбург» пополнят порядка десяти новых экспонатов. В свои фонды музей получит макет самого судна, флаг военно-морского флота, а также носовой флаг самой подлодки (гюйс). Коллекции музея пополнят также личные вещи экипажа судна: парадная тужурка, брюки и рубашка контр-адмирала военно-морского флота, костюмы радиационной безопасности, пилотки и туфли подводников, а также модель зимней куртки — канадки — члена экипажа.

После изучения и постановки на учет полученных вещей, они будут использоваться в выставках при организации соответствующих экспозиций.