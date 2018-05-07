Грузопоток по Севморпути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля. Также должно быть обеспечено увеличение мощностей морских портов РФ, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.