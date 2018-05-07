Ещё
Грузопоток по Севморпути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузопоток по Севморпути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.
Также должно быть обеспечено увеличение мощностей морских портов РФ, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.
ТАСС: последние новости
Авиагруппа "Стрижи" отметит 27-летие 12 мая на празднике в Кубинке Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" войдет в состав ВМФ до конца мая Авиация ВКС России начала первую репетицию Парада Победы над Москвой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать564
Мир отреагировал на инаугурацию Путина314
Путин раздал первые указы227
Определены кандидаты в новое правительство113
Путин выдвинул кандидатуру премьера1285
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение