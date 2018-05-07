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«Солнцепек» увеличил огневую мощь подразделений войск РХБ защиты ВВО в три раза
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«Солнцепек» увеличил огневую мощь подразделений войск РХБ защиты ВВО в три раза 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» предназначены для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
В подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированные в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Амурской области, завершились поставки тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». В настоящее время подразделения укомплектованы ротными комплектами на 100%.
В подразделениях, вооруженных новой техникой, сформированы тяжелые огнеметные подразделения, что позволило увеличить их огневую мощь примерно в три раза.
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