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В войска ЮВО на военную службу по контракту отобрано более 1 тысячи граждан РФ
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В войска ЮВО на военную службу по контракту отобрано более 1 тысячи граждан РФ 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С целью повышения популярности военной службы сотрудники пунктов проводят агитационную работу с населением в более чем 400 муниципальных районах, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.
В апреле текущего года пунктами отбора граждан на военную службу по контракту, находящимися в столицах республик, краёв и областей было направлено в войска Южного военного округа (ЮВО) более 1 тыс. человек, что на 20% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пунктов проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в более чем 400 муниципальных районах, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования. На сегодняшний день написали заявления на пунктах отбора и проходят мероприятия отбора около 300 кандидатов.
«За указанный период в городах Юга России проведено 11 общественных мероприятий по разъяснению актуальных вопросов профессиональной военной службы, которые посетило более 20 тыс. человек», — уточнил генерал-полковник А. Дворников.
Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всем необходимым современным информационным оборудованием.
Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.
Военные психологи ЮВО приступили к внедрению новых методик психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.
Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 г. в Краснодарском крае и Адыгее на военную службу по контракту было отобрано свыше 10 тыс. кандидатов. Основная масса выбирает службу в Воздушно-десантных, Сухопутных войсках и Военно-Морском Флоте. Все кандидаты избрали местом службы ЮВО.
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