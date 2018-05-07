В войска ЮВО на военную службу по контракту отобрано более 1 тысячи граждан РФ

С целью повышения популярности военной службы сотрудники пунктов проводят агитационную работу с населением в более чем 400 муниципальных районах, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.

В апреле текущего года пунктами отбора граждан на военную службу по контракту, находящимися в столицах республик, краёв и областей было направлено в войска Южного военного округа (ЮВО) более 1 тыс. человек, что на 20% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пунктов проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в более чем 400 муниципальных районах, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования. На сегодняшний день написали заявления на пунктах отбора и проходят мероприятия отбора около 300 кандидатов.

«За указанный период в городах Юга России проведено 11 общественных мероприятий по разъяснению актуальных вопросов профессиональной военной службы, которые посетило более 20 тыс. человек», — уточнил генерал-полковник А. Дворников.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всем необходимым современным информационным оборудованием.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи ЮВО приступили к внедрению новых методик психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.