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В Воронежской области бомбардировщики Су-34 ЗВО в ходе учения выполнили практические бомбометания в условиях радиоэлектронного подавления
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В Воронежской области бомбардировщики Су-34 ЗВО в ходе учения выполнили практические бомбометания в условиях радиоэлектронного подавления 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Десять экипажей осуществили перелет по специальному маршруту с уходом от средств радиолокационного обнаружения и выполнили практические бомбометания по целям.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) отработали практические бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области.
В ходе плановых вылетов десять экипажей осуществили перелет по специальному маршруту с уходом от средств радиолокационного обнаружения и выполнили практические бомбометания по целям, имитирующим нефтеперегонный завод и автоцистерны условного противника.
Особенностью проведения практических бомбометаний стало выполнение задач лётчиками с применением комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» нового поколения, что позволило им преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.
Применяя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, пилоты создали ложные цели для наземных средств ПВО и скрыли своё реальное нахождение в воздушном пространстве.
Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с высот от 500 до 1100 метров по наземным целям. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.
В отработке задач приняли участие также военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.
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