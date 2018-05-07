В Воронежской области бомбардировщики Су-34 ЗВО в ходе учения выполнили практические бомбометания в условиях радиоэлектронного подавления

Десять экипажей осуществили перелет по специальному маршруту с уходом от средств радиолокационного обнаружения и выполнили практические бомбометания по целям.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) отработали практические бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области

В ходе плановых вылетов десять экипажей осуществили перелет по специальному маршруту с уходом от средств радиолокационного обнаружения и выполнили практические бомбометания по целям, имитирующим нефтеперегонный завод и автоцистерны условного противника.

Особенностью проведения практических бомбометаний стало выполнение задач лётчиками с применением комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» нового поколения, что позволило им преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

Применяя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, пилоты создали ложные цели для наземных средств ПВО и скрыли своё реальное нахождение в воздушном пространстве.

Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с высот от 500 до 1100 метров по наземным целям. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.

В отработке задач приняли участие также военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.