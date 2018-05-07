Легендарная «Катюша» возглавит торжественное шествие в Горно-Алтайске

Также в механизированной колонне пройдут БТР-80, гаубица Д-30, противотанковая пушка МТ-12 и другая военная техника.

По центральной площади столицы Республики Алтай на торжественном шествии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проедет механизированная колонна военной техники Центрального военного округа.

Жители и гости Горно-Алтайска увидят как современные её образцы, так и ретро-технику.

Механизированную колонну 9 мая возглавит советская модель автомобиля «ГАЗ-49» и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, более известная как «Катюша». Также в торжественном шествии примут участие БТР-80, гаубица Д-30, противотанковая пушка МТ-12 и другая военная техника.