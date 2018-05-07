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Новое судно на подводных крылья спустили на воду на Горьковском море
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Новое судно на подводных крылья спустили на воду на Горьковском море 

nn.ru 48 минут назад
Фото: nn.ru
Работа над созданием судов «Валдай 45Р» ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.». Длина судна составляет 21,3 м, скорость — 65 км/ч. Транспорт способен плавать на расстояния до 400 км.
«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку 45 пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Использовать это судно можно на полноводных реках всей страны. Серия строится на собственном производстве нижегородской компании с использованием самого современного оборудования.
В акватории испытательного комплекса было представлено головное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», на борт которого мог пройти любой желающий.
В ближайшее время «Валдай 45Р» отправится в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
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