Ещё
В День Победы над Ярославлем пролетит штурмовик Ил-2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы над Ярославлем пролетит штурмовик Ил-2 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
9 Мая над центром Ярославля пролетит штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны, поднятый в 2012 году со дна озера.
В правительстве Ярославской области сообщили, что самолет уже приземлился в аэропорту Туношна. Это один из двух летающих экземпляров Ил-2 в мире. В годы войны на нем летал Валентин Михайлович Скопинцев.
25 ноября 1943 года самолет был поврежден в воздушном бою, и летчик посадил его на замерзшее озеро Кривое в Мурманской области. Ил-2 пролежал на дне водоема до 2012 года.
На реставрацию самолета, которой занимался фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических самолетов «Крылатая память Победы», ушло четыре года. В 2017 году штурмовик уже принимал участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.
До первого Дня Победы в 1945 году этот самолет не дожил, поэтому 9 мая 2018 года он впервые в воздухе встретит праздник Победы, пролетев над центром Ярославля и «Бессмертным полком».
Российская Газета: последние новости
В Ростове 100-летие ЮВО отметят авиационным и морским парадом Репетицию авиапарада над Москвой отменили Почему амфибия-транспортер ПТС-4 считается лучшей в мире
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом122
Трамп поздравил Путина109
Медведева отказались поддержать915
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня221
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина230
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение