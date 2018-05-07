В День Победы над Ярославлем пролетит штурмовик Ил-2

9 Мая над центром Ярославля пролетит штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны, поднятый в 2012 году со дна озера.

В правительстве Ярославской области сообщили, что самолет уже приземлился в аэропорту Туношна. Это один из двух летающих экземпляров Ил-2 в мире. В годы войны на нем летал Валентин Михайлович Скопинцев.

25 ноября 1943 года самолет был поврежден в воздушном бою, и летчик посадил его на замерзшее озеро Кривое в Мурманской области . Ил-2 пролежал на дне водоема до 2012 года.

На реставрацию самолета, которой занимался фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических самолетов «Крылатая память Победы», ушло четыре года. В 2017 году штурмовик уже принимал участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

До первого Дня Победы в 1945 году этот самолет не дожил, поэтому 9 мая 2018 года он впервые в воздухе встретит праздник Победы, пролетев над центром Ярославля и «Бессмертным полком».