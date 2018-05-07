В День Победы над центром Ярославля пролетит штурмовик Ил-2

9 Мая, в День Победы, в небе над центром Ярославля пролетит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Сегодня он приземлился в аэропорту Туношна.

Это один из двух в мире летающих экземпляров Ил-2. В годы Великой Отечественной войны на нем летал Валентин Михайлович Скопинцев. 25 ноября 1943 года самолет получил сильные повреждения в воздушном бою, и летчик принял решение посадить его на замерзшее озеро Кривое в Мурманской области . Ил-2 пролежал на дне этого озера до 2012 года.

Восстановлением самолета занимался фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических самолетов «Крылатая память Победы». На реставрацию Ил-2 ушло четыре года. В прошлом году самолет принял участие в летной программе « МАКС-2017 ».

— Совершить полет 9 Мая — большая честь для нас. Этот самолет, к сожалению, не дожил и до первого Дня Победы. Поэтому в среду он в первый раз встретит этот праздник, пролетев над центром Ярославля с «Бессмертным полком», — сказал президент фонда «Крылатая память Победы».

Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут 9 Мая на Советской площади Ярославля. Помимо парада, в котором традиционно примут участие войска Ярославского гарнизона, жители города смогут увидеть ретротехнику и танк Т-34.