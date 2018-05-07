Дайверы нашли боевые орудия времен ВОВ на дне Керченского пролива

Сотрудники Краснодарского регионального отделения Русского географического общества приняли участие в подводной экспедиции «Большой десант». Она посвящена 73‐й годовщине в Великой Отечественной войне. Интересные находки порадовали участников экспедиции. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Одна из них — скоростной торпедный катер серии. Его нашли в 350 метрах от берега от мыса

Камыш-Бурун. На борту катера обнаружили винтовки, карбин и два пустых боекомплектных контейнера. При этом, ни одного патрона не нашли, что говорит о том, что экипаж сражался до последнего выстрела.

Этот катер может быть одним из семи, которые потерял в этом районе Черноморский флот в период с 1941 по 1943 годы

— член

Усть-Лабинского

местного отделения Краснодарского регионального

отделения РГО Эрнст Антонов.

При обследовании находки установлено, что в корпусе катера множественные пробоины. По мнению специалистов, он попал под обстрел и утонул во время

Керченско-Эльтигенской

операции.

Также, дайверы нашли обломки штурмовика

и рацию. По ее номеру надеются узнать имена летчиков боевого экипажа.

Кроме этого, в рамках экспедиции были обнаружены обломки штурмовика

и рацию, по номеру которой надеются установить имена летчиков боевого экипажа.

И это еще не все находки. Нам удалось на самой границе пролива найти судно еще дореволюционной постройки, а также немецкий паром «Зибель», который во время Великой Отечественной войны перевозил кислородные маски и другое оборудование для фашистских истребителей

— Эрнст Антонов.

Все находки планируется передать в один из крымских музеев.

Поисковые отряды «Долг» и «Кубанский плацдарм» провели совместную экспедицию на месте падения самолета Пе‐2. Он был сбит огнем зенитной авиации противника в 1942 году.