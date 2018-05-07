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Россия ежегодно получает 30 миллионов евро за обслуживание словацких МиГ-29
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Россия ежегодно получает 30 миллионов евро за обслуживание словацких МиГ-29 

Вести.Ru 1 час назад
Обслуживание и ремонт многоцелевых истребителей МиГ-29, которые стоят на вооружении Словакии, обходятся стране в 30 миллионов евро в год. Эту цифру озвучила представитель Министерства обороны Республики Данка Цапакова. Тем самым она опровергла сообщения местных СМИ, будто военное ведомство тратит на МиГи около 50 миллионов евро.
Кроме того, как ранее заявил спикер словацкого парламента Андрей Данко, эти истребители прослужат в местных ВВС еще несколько лет, пишет агентство РИА Новости. До тех пор, пока страна не купит новые боевые самолеты. Сейчас Словакия рассматривает аренду шведских Gripen и приобретение американских F-16.
По данным СМИ, военно-воздушные силы Словакии получили более 10 МиГ-29 после распада Чехословакии. Еще примерно столько же истребителей стране передала Россия.
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