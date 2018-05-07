Ещё
Германия купит шесть C-130J-30 Super Hercules
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия купит шесть C-130J-30 Super Hercules 

AirCargoNews.ru 2 часа назад
Фото: AirCargoNews.ru
Американское Defense Security Cooperation Agency (DSCA) проинформировало Конгресс о запланированной продаже Германии трех транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules и еще трех топливозаправщиков KC-130J, созданных на базе первых. Стоимость контракта оценивается в 1,4 млрд долларов США и его предполагается осуществить в рамках процедуры FMS (Foreign Military Sale). Контракт охватывает не только самолеты, но и поставку бортовых систем самообороны (в т.ч. 8 комплектов AN/ALE 47 Electronic Countermeasure Dispensers, 8 AN/AAR-47A (V) 2 Missile Warning Systems и 8 AN/ALR-56M Radar Warning Receivers), запасных частей и наземного оборудования, а также поддержку эксплуатации, обучение экипажей и обслуживающего персонала. Все самолеты будут оснащены четырьмя двигателями Rolls Royce AE-2100D, а пакет будет включать еще четыре таких двигателя. Главным исполнителем соглашения станет Lockheed Martin из Форт-Ворт в Техасе. Решение о приобретении шести транспортных самолетов C-130J немецкие власти приняли в 2016 году. Запланировано, что первые экземпляры поступят в 2021. Они дополнят эксплуатируемые ныне европейские Airbus A400M и будут применяться в тех миссиях, для которых лучше всего приспособлены.18 октября 2017 года министерства обороны Франции и Германии заключили соглашение о создании совместной боевой группы, эксплуатирующей самолеты C-130J и связанного с ними учебного центра. Со свой стороны Франция в январе 2016-го заказала по два C-130J и KC-130J. Первый C-130J уже поставлен.
AirCargoNews.ru: последние новости
Межконтинентальные планы Qantas Голландия намерена модернизировать флот из AH-64D Apache Crane Worldwide берёт под своё крыло крупнейший в мире самолет после нехватки морского пространства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать564
Мир отреагировал на инаугурацию Путина314
Путин раздал первые указы227
Определены кандидаты в новое правительство113
Путин выдвинул кандидатуру премьера1285
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение