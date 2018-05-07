Германия купит шесть C-130J-30 Super Hercules 

Американское Defense Security Cooperation Agency (DSCA) проинформировало Конгресс о запланированной продаже Германии трех транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules и еще трех топливозаправщиков KC-130J, созданных на базе первых. Стоимость контракта оценивается в 1,4 млрд долларов США и его предполагается осуществить в рамках процедуры FMS (Foreign Military Sale). Контракт охватывает не только самолеты, но и поставку бортовых систем самообороны (в т.ч. 8 комплектов AN/ALE 47 Electronic Countermeasure Dispensers, 8 AN/AAR-47A (V) 2 Missile Warning Systems и 8 AN/ALR-56M Radar Warning Receivers), запасных частей и наземного оборудования, а также поддержку эксплуатации, обучение экипажей и обслуживающего персонала. Все самолеты будут оснащены четырьмя двигателями Rolls Royce AE-2100D, а пакет будет включать еще четыре таких двигателя. Главным исполнителем соглашения станет Lockheed Martin из Форт-Ворт в Техасе. Решение о приобретении шести транспортных самолетов C-130J немецкие власти приняли в 2016 году. Запланировано, что первые экземпляры поступят в 2021. Они дополнят эксплуатируемые ныне европейские Airbus A400M и будут применяться в тех миссиях, для которых лучше всего приспособлены.18 октября 2017 года министерства обороны Франции и Германии заключили соглашение о создании совместной боевой группы, эксплуатирующей самолеты C-130J и связанного с ними учебного центра. Со свой стороны Франция в январе 2016-го заказала по два C-130J и KC-130J. Первый C-130J уже поставлен.