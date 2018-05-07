Парашютист совершает прыжок с крыла Як-52 на высоте 1200 метров: эксклюзив

Этот эксперимент был проведен во время съемок нового выпуска программы «Военная приемка. След в истории», посвященного знаменитому полку «Нормандия-Неман».

Парашютист Михаил Русин выполнил на учебно-тренировочном самолете Як-52 опасный трюк — совершил прыжок с крыла на высоте 1200 метров.

Этот эксперимент был проведен во время съемок нового выпуска программы «Военная приемка. След в истории».

Михаил Русин занял свое место на борту самолета Як-52, раскрашенного под цвет эскадрильи «Нормандия-Неман». Съемочная группа программы тоже поднялась в небо на самолетах, чтобы максимально близко снять происходящее.

Як-52 набрал высоту 1200 метров. Парашютист вышел на левое крыло, а затем совершил прыжок.

Эти уникальные кадры были сняты на аэродроме Хатенки Козельского района. Именно отсюда в 1943 году начинался боевой путь легендарной французской эскадрильи «Нормандия-Неман», которой и посвящен новый выпуск программы «Военная приемка. След в истории».