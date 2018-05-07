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Белгородские власти помогут родным погибшего в Сирии пилота Су-30СМ
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Белгородские власти помогут родным погибшего в Сирии пилота Су-30СМ 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 7 мая — РИА Новости. Власти Белгородской области выделят 1 миллион рублей семье пилота Альберта Давидяна, погибшего при крушении в Сирии истребителя Су-30СМ, сообщило в понедельник правительство региона.
Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. Один из погибших, майор Альберт Давидян был командиром авиационного звена эскадрильи. Как пояснил РИА Новости представитель правительства Белгородской области, его семья проживает в Белгородском районе.
"Семье погибшего в Сирии Альберта Давидяна выделят 1 миллион рублей. У военнослужащего остались жена и двое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.
По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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