Белгородские власти помогут родным погибшего в Сирии пилота Су-30СМ

Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. Один из погибших, майор Альберт Давидян был командиром авиационного звена эскадрильи. Как пояснил РИА Новости представитель правительства Белгородской области, его семья проживает в Белгородском районе.

"Семье погибшего в Сирии Альберта Давидяна выделят 1 миллион рублей. У военнослужащего остались жена и двое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве

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