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Робот «Уран-6» может спасти тысячи жизней — эксперт
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Робот «Уран-6» может спасти тысячи жизней — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» способен проделывать полосы в сплошных минных заграждениях, спасая тем самым тысячи жизней.
Робот «Уран-6» позволяет эффективно проводить траление и выдерживает подрыв боеприпаса мощностью до 60 килограмм в тротиловом эквиваленте.
«Применение комплекса в при разминировании в Пальмире, где он вычищал целые полосы от мин показало, насколько эффективно может работать эта машина», — сказал Дрозденко.
По словам эксперта, Платформа «Уран» позволяет навешивать на себя различные системы вооружения. Это телеуправляемая платформа может выполнять также функцию комплекса пожаротушения, а также и функцию боевого робота.
«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления. Комплекс оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Он обнаруживать, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет.
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