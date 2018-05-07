Робот «Уран-6» может спасти тысячи жизней — эксперт

Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» способен проделывать полосы в сплошных минных заграждениях, спасая тем самым тысячи жизней.

Робот «Уран-6» позволяет эффективно проводить траление и выдерживает подрыв боеприпаса мощностью до 60 килограмм в тротиловом эквиваленте.

«Применение комплекса в при разминировании в Пальмире, где он вычищал целые полосы от мин показало, насколько эффективно может работать эта машина», — сказал Дрозденко.

По словам эксперта, Платформа «Уран» позволяет навешивать на себя различные системы вооружения. Это телеуправляемая платформа может выполнять также функцию комплекса пожаротушения, а также и функцию боевого робота.

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления. Комплекс оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Он обнаруживать, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет.