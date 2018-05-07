В Астрахани проведена генеральная репетиция военного парада с участием военнослужащих Каспийской флотилии

В мероприятии было задействовано более 2000 участников, около 700 из которых — военнослужащие Каспийской флотилии, а более 1500 человек –— представители других силовых структур.

На Каспийской флотилии (КФл) прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В мероприятии было задействовано более 2000 участников, около 700 из которых — военнослужащие Каспийской флотилии, а более 1500 человек –— представители других силовых структур.

Также прошла механизированная колонна из 25 единиц военной и специальной техники, в том числе ЗРПК «Панцирь-С», бронетранспортеров БТР-82АМ, автомобилей «Урал» с противотанковыми пушками времен Великой Отечественной войны ЗИС-3 и Д-44, а также ГАЗ-2330 «Тигр».