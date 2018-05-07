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В ходе учений в Хабаровском крае экипажи бомбардировочной авиации ВВО провели бомбардировку техники условного противника
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В ходе учений в Хабаровском крае экипажи бомбардировочной авиации ВВО провели бомбардировку техники условного противника 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Были отработаны задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки, парному заходу на цель, выполнены воздушные маневры, обозначающие уход из-под удара зенитных установок условного противника.
Летчики бомбардировочного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили парк техники в тылу условного противника в ходе состоявшегося летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24М выполнили практическое бомбометание, в том числе на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику условного противника.
Были отработаны задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки, парному заходу на цель.
Также летчики выполнили воздушные маневры, обозначающие уход из-под удара зенитных установок условного противника.
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