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Масштабное авиашоу пройдет в Тольятти в День Победы
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Масштабное авиашоу пройдет в Тольятти в День Победы 

ТРК Губерния 46 минут назад
Фото: ТРК Губерния
9 мая гостей и жителей Тольятти ждет грандиозное авиашоу с участием ведущих мастеров синхронного пилотажа. Выступление начнется в 14:30. Первыми в небо над Автоградом поднимутся вертолеты Ми-2 с флагами России и Победы. За ними полетят спортивные самолеты Як-52. Зрители смогут увидеть имитацию воздушного боя, полеты малой авиации, прыжки спортсменов-парашютистов. Также гости паркового комплекса им. Сахарова станут свидетелями демонстрационного полета исторической модели — самолета По-2, сообщает пресс-служба г. о. Тольятти. Летчики пилотажной группы «Русь» выполнят более 20 комплексов высшего пилотажа. Среди них — проход в строю, вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет.
Фото: администрация г. о. Тольятти
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