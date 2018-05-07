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Словакия платит России 30 млн евро в год за ремонт истребителей МиГ-29
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Словакия платит России 30 млн евро в год за ремонт истребителей МиГ-29 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны (МО) Словакии в рамках абонентского соглашения по эксплуатации состоящих у него на вооружении истребителей МиГ-29 ежегодно выплачивает России 20 миллионов евро плюс еще 10 миллионов за другие сервисные работы, заявила в понедельник представитель военного ведомства Данка Цапакова.
Данным заявлением она дополнила высказывание спикера парламента Андрея Данко, сделанное в воскресенье, о том, что Словакия ведет переговоры с Россией о продолжении сотрудничества в эксплуатации истребителей МиГ-29, а также скорректировала сообщения местных СМИ, что регулярное обслуживание МиГ-29 российской стороной обходится Словакии в 50 миллионов евро в год.
"Ныне оплата в рамках абонентского соглашения составляет до 20 миллионов евро в год плюс за другие сервисные работы минобороны платит, согласно соглашениям вне абонента, до 10 миллионов евро в год", — сказала Цапакова, выступление которой транслировали сетевые телеканалы.
После распада Чехословакии чешским и словацким ВВС достались по десять истребителей МиГ-29. В 1994-1996 годах Словакия в счет уплаты российского долга получила еще 14 самолетов МиГ-29.
По словам спикера парламента, истребители МиГ-29 могут использоваться словацкими ВВС еще несколько лет, до той поры, пока не будут закуплены новые боевые машины. Данко подтвердил, что планы о возможной закупке или, по примеру соседних Чехии и Венгрии, аренде новейших шведских многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen ныне расширены за счет предложения американской стороны о закупке истребителей F-16.
Нынешнее абонентское соглашение между РФ и Словакией о сервисном обслуживании истребителей МиГ-29 действует до 2019 года.
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