История парадов Победы на Красной площади. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2018 года в Москве на Красной площади пройдет парад, приуроченный к 73-летию победы в Великой Отечественной войне.
Первый парад
Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (десять — от всех действовавших к концу войны фронтов, а также от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.
Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 тыс. 400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.
Парад 1965 года
В 1946 и 1947 годах дата 9 мая была выходным днем, однако парадов не проводилось. В период с 1948 года по 1964 год День Победы официально не отмечался. В 1965 году, в 20-й юбилей Победы, эта дата снова стала всенародным праздником и выходным днем. Второй парад, посвященный Дню Победы, состоялся 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами — Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.
Парады 1985 и 1990 годов
В следующем параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1985 года, помимо воинских частей и современной боевой техники, принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100, гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша»). Военнослужащие — участники исторической части парада, были одеты в форму времен Великой Отечественной.
В параде, состоявшемся спустя пять лет, 9 мая 1990 года, также была задействована военная техника Великой Отечественной войны. В его исторической части по Красной площади проехал тягач с точной копией памятника воину— освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.
Парады Победы в РФ
9 мая 1995 года на Красной площади был воспроизведен исторический Парад Победы 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все десять фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в военной форме Великой Отечественной войны. В полдень на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона, курсантов военных учебных заведений, боевой техники.
В период с 1958 года по 1994 год воздушные парады ни в один из государственных праздников СССР и РФ над Красной площадью не проводились. В 1995 году было принято решение дополнить наземную часть парада авиационной — в честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов и вертолетов (включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160) прошел над Поклонной горой.
В том же году, 19 мая, был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», согласно которому военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы проводятся ежегодно в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли ветераны Великой Отечественной войны. В 2005 году в день 60-летия Победы они проехали по площади на 130 автомобилях, стилизованных под грузовики ГАЗ-АА ("полуторки") 1940-х годов. В том же году было принято решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве гостей парада 9 мая 2005 года присутствовали ветераны вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации вместе с канцлером Германии Герхардом Шредером.
Возвращение тяжелой техники, пролеты авиации
Важной особенностью парадов, которые проходили с 2008 года, было прохождение тяжелой военной техники.
9 мая 2008 года начались и ежегодные парадные пролеты авиации над Красной площадью — тогда над столицей пролетели 32 воздушных судна. Годом позже их численность выросла до 69, а в 2010 году — до 127 единиц. В 2011 году и 2012 году к авиационной программе парада привлекались только пять вертолетов Ми-8, которые несли крупные флаги родов Вооруженных сил РФ. В 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавших в воздушной части парада самолетов и вертолетов соответствовало годовщине Победы.
В 2012-2014 годах в ходе Парада Победы демонстрировались такие новые образцы наземной боевой техники, как зенитные ракетные комплексы Тор-М2У, бронеавтомобили «Камаз-63968» «Тайфун», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».
На юбилейном параде в честь 70-летия Победы в 2015 году широкой публике были впервые представлены перспективные модели военной техники — танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата», колесный бронетранспортер ВПК-7829 (платформа «Бумеранг»), БМП и гусеничный бронетранспортер на платформе «Курганец-25», десантный бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка», самоходная гаубица калибра 152 мм «Коалиция-СВ», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-У», дистанционно управляемые универсальные боевые модули «Эпоха» и др. В юбилейном параде в 2015 года задействовали наибольшее количество техники — 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов.
В 2010 году в параде на Красной площади впервые с 1945 года приняли участие иностранные военные из 13 стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны). В параде 2011 года было задействовано рекордное в новейшей истории России число военнослужащих — почти 20 тыс. человек.
Парад 2017 года
Парадом Победы 2017 года командовал главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу, на центральной трибуне присутствовал президент РФ Владимир Путин. Всего в параде приняли участие более 10 тыс. человек и 114 единиц боевой техники. Впервые в параде участвовала арктическая техника — зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Над площадью должны были пролететь 72 самолета и вертолета, однако воздушная часть парада была отменена из-за пасмурной погоды.