История парадов Победы на Красной площади. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2018 года в Москве на Красной площади пройдет парад, приуроченный к 73-летию победы в Великой Отечественной войне.

Первый парад

Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский , принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков

Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (десять — от всех действовавших к концу войны фронтов, а также от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 тыс. 400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

Парад 1965 года

В 1946 и 1947 годах дата 9 мая была выходным днем, однако парадов не проводилось. В период с 1948 года по 1964 год День Победы официально не отмечался. В 1965 году, в 20-й юбилей Победы, эта дата снова стала всенародным праздником и выходным днем. Второй парад, посвященный Дню Победы, состоялся 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов , ассистентами — Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария , которые 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.

Парады 1985 и 1990 годов

В следующем параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1985 года, помимо воинских частей и современной боевой техники, принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100, гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша»). Военнослужащие — участники исторической части парада, были одеты в форму времен Великой Отечественной.

В параде, состоявшемся спустя пять лет, 9 мая 1990 года, также была задействована военная техника Великой Отечественной войны. В его исторической части по Красной площади проехал тягач с точной копией памятника воину— освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.

Парады Победы в РФ

9 мая 1995 года на Красной площади был воспроизведен исторический Парад Победы 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все десять фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в военной форме Великой Отечественной войны. В полдень на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона, курсантов военных учебных заведений, боевой техники.

В период с 1958 года по 1994 год воздушные парады ни в один из государственных праздников СССР и РФ над Красной площадью не проводились. В 1995 году было принято решение дополнить наземную часть парада авиационной — в честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов и вертолетов (включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160) прошел над Поклонной горой.

Герхардом Шредером. В том же году, 19 мая, был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», согласно которому военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы проводятся ежегодно в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли ветераны Великой Отечественной войны. В 2005 году в день 60-летия Победы они проехали по площади на 130 автомобилях, стилизованных под грузовики ГАЗ-АА ("полуторки") 1940-х годов. В том же году было принято решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве гостей парада 9 мая 2005 года присутствовали ветераны вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации вместе с канцлером Германии

Возвращение тяжелой техники, пролеты авиации

Важной особенностью парадов, которые проходили с 2008 года, было прохождение тяжелой военной техники.

9 мая 2008 года начались и ежегодные парадные пролеты авиации над Красной площадью — тогда над столицей пролетели 32 воздушных судна. Годом позже их численность выросла до 69, а в 2010 году — до 127 единиц. В 2011 году и 2012 году к авиационной программе парада привлекались только пять вертолетов Ми-8, которые несли крупные флаги родов Вооруженных сил РФ. В 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавших в воздушной части парада самолетов и вертолетов соответствовало годовщине Победы.

В 2012-2014 годах в ходе Парада Победы демонстрировались такие новые образцы наземной боевой техники, как зенитные ракетные комплексы Тор-М2У, бронеавтомобили «Камаз-63968» «Тайфун», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

На юбилейном параде в честь 70-летия Победы в 2015 году широкой публике были впервые представлены перспективные модели военной техники — танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата», колесный бронетранспортер ВПК-7829 (платформа «Бумеранг»), БМП и гусеничный бронетранспортер на платформе «Курганец-25», десантный бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка», самоходная гаубица калибра 152 мм «Коалиция-СВ», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-У», дистанционно управляемые универсальные боевые модули «Эпоха» и др. В юбилейном параде в 2015 года задействовали наибольшее количество техники — 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов.

США, Франции, В 2010 году в параде на Красной площади впервые с 1945 года приняли участие иностранные военные из 13 стран, в том числе Великобритании Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны). В параде 2011 года было задействовано рекордное в новейшей истории России число военнослужащих — почти 20 тыс. человек.

Парад 2017 года