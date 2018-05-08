В преддверии Дня Победы в Приамурском объединении проведены тренировки по антитеррору

Сотрудники военной полиции и подразделения антитеррора будут находиться в повышенной готовности до окончания праздничных мероприятий 9 Мая.

В воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае , проведены комплексные тренировки по пресечению угрозы террористических актов в местах проведения праздничных мероприятий 9 Мая с участием военнослужащих.

В ходе тренировок военными саперами проведено обследование дорог, центральных площадей и парков, где спланировано проведение военно-патриотических мероприятий с массовым участием людей. Отработан алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Подразделениями радиоэлектронной борьбы проведены тренировки по блокированию радиосигналов по каналам не предусмотренным для использования. При необходимости специалисты готовы полностью заглушить определенные зоны населенных пунктов при возможной угрозе обнаружения радиоуправляемых взрывных устройств, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами промышленного производства, угрожающими жизни и здоровью людей.

Сотрудники военной полиции и подразделения антитеррора будут находиться в повышенной готовности до окончания праздничных мероприятий.

Всего к обеспечению безопасности проводимых мероприятий будет привлечено около 500 военнослужащих ВВО.