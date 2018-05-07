Украина напугает российскую авиацию устаревшей техникой

Об этом написал украинский эксперт по вооружению Сергей Згурец в Facebook.

«В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности — самоходные «Куб» (2К12) и «Тор» (9К330) и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности — С-300ПТ (транспортируемый, близкий родственник «штатного» самоходного С-300ПС) и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator). И, наконец, «дальнобойная» С-200В», — написал Згурец.

Он напомнил, что это те типы ЗРК, которые за «избыточностью» были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 годы, и к которым есть значительный запас ракет.

По словам Згурца, в случае доработки эти комплексы якобы смогут быть угрозой для российской авиации.

«Сегодня в Минобороны не исключают, что «двухсотка» (C-200В — ред.) еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. Не исключено, что за реанимацию «двухсотки» возьмется КБ Южное и сделает ракету для этой системы твердотопливной. Но это вряд ли произойдет до конца года, хотя по остальным комплексам проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 г. По крайней мере, в этом заинтересовано Минобороны», — рассказал Згурец.

В то же время он признал, что к некоторым ЗРК нет ремонтной документации, что потребует обратного инжиниринга блоков и узлов.

В целом весь «реанимационный пакет» по продлению ресурса ракет к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня стоят на вооружении ВС Украины , а также к тем, которые будут введены в строй в ближайшей или среднесрочной перспективе, за исключением С-200В, возложена на государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», во взаимодействии с другим киевским предприятием, «Визар», также входящим в состав ГК «Укроборонпром» . Во времена СССР на «Визаре» собирались ракеты к ЗРК С-300. Сейчас на предприятии осталась необходимая контрольно-измерительная аппаратура для проверки параметров ракет.

Эксперт подчеркнул, что в Минобороны Украины поставили оборонпрому следующую задачу: «Стрелять должно все, что есть».