Стрельнуть стариной: в строй возвращают шесть типов ЗРК

На треть увеличится количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВС Украины , способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также «беспилотники» врага. Таков мой оптимистический прогноз, если совместные усилия Министерства обороны , предприятий «Укроборонпрома» , а также частных компаний, уже глубоко вовлеченных в решение актуальной задачи, будут результативными. Практически все типы ЗРК, которые за «избыточностью» были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 годы, и к которым есть значительный запас ракет, получают шанс «тряхнуть стариной».

Сегодня защитный щит над Украиной держат зенитные ракетные системы и комплексы советской разработки двух типов. Это самоходные ЗРК средней дальности С-300ПС (SA-10B Grumble) и «Бук-М1» (SA-11 Gadfly). «Трехсотка» и «Бук» могут уничтожать цели противника на максимальных дальностях в 75 км и 32 км, и высотах до 27 км и 22 км соответственно. Количество дивизионов этих ЗРК — около полусотни. При высокой выучке личного состава и исправности всех ЗРК — это достаточно мощная сила. Но руководством Вооруженных Сил принято решение существенно усилить количественный состав отечественных средств ПВО. Это связано с необходимостью прикрытия наших войск в зоне соприкосновения с противником — как в позиционной, так и в активной обороне, а также с уплотнением прикрытия объектов первой категории. К таким объектам, в частности, относятся города-«милионники», атомные станции и плотины гидроэлектростанций.

В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности — самоходные «Куб» (2К12) и «Тор» (9К330) и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности — С-300ПТ (транспортируемый, близкий родственник «штатного» самоходного С-300ПС) и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator). И, наконец, «дальнобойная» С-200В.

Зенитная ракетная система большой дальности С-200В — особая тема. С-200В (SA-5 Gammon) — как Голиаф «холодной» войны. Он встал на службу в 70-х годах. Комплекс стационарный и вроде бы староват по нынешним меркам. Но есть нюанс. «Старожил» обладает ракетами с мощной боевой частью и способен поражать цели на дальности в 240 км и на высоте от 300 м до 40 км. Дивизионы С-200В способны уничтожать самолеты врага до того, как они долетят до рубежа, с которого они могут применить собственное вооружение. Также считается, что «двухсотка» не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам и самолетам-постановщикам всех типов помех. Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией. Ну, хотя бы потому, что просто страшно.

В 2012 году у нас в ЗРВ было четыре воинские части, которые были вооружены ЗРС С-200В. Группы дивизионов С-200В были размещены возле Львова , под Киевом, а также под Херсоном и Феодосией. Все они по итоговой проверке 2012 года были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 года решением тогдашнего министра обороны Лебедева все они внезапно были признаны устаревшими. Их «сокращение» заняло буквально месяц. Отдельные элементы — например, кабели на позициях, так как это комплекс стационарный, — просто рубились топорами. Тогда же из боевого состава была выведена и Уманская зенитная ракетная бригада (три дивизиона), вооруженная комплексами С-300В1. В командовании ЗРВ до сих пор служат люди, которые поддержали оба этих решения. Самое время, наверное, у них спросить — почему?

Сегодня в Минобороны не исключают, что «двухсотка» еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. Не исключено, что за реанимацию «двухсотки» возьмется КБ Южное и сделает ракету для этой системы твердотопливной. Но это вряд ли произойдет до конца года, хотя по остальным комплексам проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 года. По крайней мере, в этом заинтересовано Минобороны.

Учитывая объем необходимых работ, технологические ограничения и жесткие строки — это сложная задача. По некоторым ЗРК нет ремонтной документации. Поэтому фактические нужно провести обратный инжиниринг блоков и узлов, их отремонтировать или восстановить, и обеспечить применение комплексов по назначению. При этом от предприятий «Укроборонпрома» и частных компаний модернизации комплексов, которые они берут в средний восстановительный ремонт, пока не требуется. Хотя некоторые из ЗРК, в частности, тот же С-125М «Печора» обладает существенным потенциалом для наращивания боевых возможностей. За счет установки на ракеты 5В27Д новых полуактивных или активных головок наведения, которые разработаны киевской компанией «Радионикс» дальняя граница зоны поражения С-125М увеличивается по дальности с 18 до 40 км, по высоте — с 18 до 25 км. В максимально «навороченной» версии появляется возможность обстреливать восемь вражеских целей одновременно. Работа комплекса с пусками ракет с полуактивной головкой уже проверена практикой. У зарубежного заказчика.

Ответственность за весь «реанимационный пакет» по продлению ресурса ракет к зенитным ракетным комплексом, которые сегодня стоят на вооружении ВС Украины, а также к тем, которые будут введены в состав ЗРВ в ближайшей или среднесрочной перспективе, за исключением «двухсотки», возложена на государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», во взаимодействии с другим киевским предприятием, «Визар», также входящим в состав ГК «Укроборонпром». Как известно, во времена Советского Союза на предприятии «Визар» собирались ракеты к ЗРК С-300. На «Визаре» также есть ряд необходимой контрольно-измерительной аппаратуры для проверки параметров ракет.

Модернизация или разработка новых образцов зенитных ракетных комплексов для ВС Украины — следующий этап в усилении отечественного противовоздушного щита. Проекты есть по комплексам малой, средней и большой дальности. Причем, что интересно, с использованием уже существующего промышленного и технологического задела. По утверждению разработчиков, с которыми я общался, на результат под испытания можно будет выйти уже в течение двух лет. Причем с весьма вменяемым финансированием. Ставка сделана максимально на свои возможности. Но помощь или партнерство со стороны западных компаний будет необходимо для приобретения современной элементной базы с требуемыми характеристиками. Пока с этим «пробои». Но это уже другая, более долгая история, о деталях которой в следующий раз. А пока задача номер один формулируется просто. Стрелять должно все, что есть.

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