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НПО «Сплав» может изготовить арктическую версию мобильного медицинского комплекса «Ангел»
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НПО «Сплав» может изготовить арктическую версию мобильного медицинского комплекса «Ангел» 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российское НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») может изготовить арктическую версию мобильного лечебно-диагностического комплекса «Ангел», запущенного в серийное производство в 2017 году, и поставить ее Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин.
"В рамках программы по развитию Арктики мы рассчитываем на сотрудничество с Минобороны. Военные медики просят у нас комплекс в опытную эксплуатацию для проверки", — сказал он.
По словам Лепина, комплекс предназначается для Минобороны, МЧС и Погранвойск ФСБ России. «Мы ведем переговоры с Главным военно-медицинским управлением Вооруженных сил РФ. Для них комплекс „Ангел“ будет незаменим. Ясно, что на далекой заставе экстренную помощь организовать можно, а предложить серьезную поддержку уже нет», — отметил гендиректор концерна.
Медкомплекс «Ангел» предназначен для оказания помощи пострадавшим на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных при необходимости бдительного контроля за состоянием пациентов. Аппарат позволяет проводить автоматическую диагностику и мониторинг состояния пациентов 24 часа в сутки с возможностью экстренного оповещения о необходимости вмешательства медицинского персонала.
НПО «Сплав» — ведущий мировой производитель реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь» и боеприпасов для тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек».
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