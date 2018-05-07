Ещё
Пилот на Як-52 выполняет «Бочку» в 50 метрах от земли: эксклюзивные кадры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Пилот на Як-52 выполняет «Бочку» в 50 метрах от земли: эксклюзивные кадры 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальные кадры полета Як-52 снятысъемочной группой «Военной приемки. След в истории».
Телеканал «Звезда» публикует кадры полета Як-52, снятые съемочной группой «Военной приемки».
На видео самолет поднимается на высоту 900 метров, после чего пилот приступает к выполнению фигур высшего пилотажа. Як-52 пикирует до 100 метров. Затем, в 50 метрах от земли, пилот выполняет знаменитую «Бочку».
Эти кадры сняты на аэродроме Хатенки Козельского района. Это историческое место, именно отсюда в 1943 году начинался боевой путь легендарной французской эскадрильи «Нормандия-Неман», которой и посвящен новый выпуск программы «Военная приемка. След в истории».
Полк был создан по приказу генерала Шарля де Голля для борьбы с фашистами. Но сражалась эскадрилья не в Западной Европе, а на опаснейшем советско-германском фронте бок о бок с советскими бойцами и на советских самолетах.
В новом выпуске исторической «Военной приемки» телезрителям покажут самые интересные детали из жизни пилотов «Нормандии-Неман» в России, крупнейший международный авиафестиваль во французском городе Компьене с самыми редкими и уникальными военными самолетами времен Второй мировой войны. Но самое главное — съемочная группа программы проведет сложный эксперимент — аварийное покидание советского военного самолета с парашютом с выходом на крыло.
Не пропустите новый выпуск «Военной приемки. След в истории» 7 мая в 19:35 на телеканале «Звезда».
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли Балтфлота уничтожили самолеты условного противника Эксперт рассказал, какие цели способен поразить «Уран-9» На кораблях Черноморского флота проведено учение по захвату подводных диверсантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина740
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели319
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев228
Путин выдвинул кандидатуру премьера110
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»207
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение