Пилот на Як-52 выполняет «Бочку» в 50 метрах от земли: эксклюзивные кадры

Уникальные кадры полета Як-52 снятысъемочной группой «Военной приемки. След в истории».

Телеканал «Звезда» публикует кадры полета Як-52, снятые съемочной группой «Военной приемки».

На видео самолет поднимается на высоту 900 метров, после чего пилот приступает к выполнению фигур высшего пилотажа. Як-52 пикирует до 100 метров. Затем, в 50 метрах от земли, пилот выполняет знаменитую «Бочку».

Эти кадры сняты на аэродроме Хатенки Козельского района. Это историческое место, именно отсюда в 1943 году начинался боевой путь легендарной французской эскадрильи «Нормандия-Неман», которой и посвящен новый выпуск программы «Военная приемка. След в истории».

Полк был создан по приказу генерала Шарля де Голля для борьбы с фашистами. Но сражалась эскадрилья не в Западной Европе, а на опаснейшем советско-германском фронте бок о бок с советскими бойцами и на советских самолетах.

В новом выпуске исторической «Военной приемки» телезрителям покажут самые интересные детали из жизни пилотов «Нормандии-Неман» в России , крупнейший международный авиафестиваль во французском городе Компьене с самыми редкими и уникальными военными самолетами времен Второй мировой войны. Но самое главное — съемочная группа программы проведет сложный эксперимент — аварийное покидание советского военного самолета с парашютом с выходом на крыло.

Не пропустите новый выпуск «Военной приемки. След в истории» 7 мая в 19:35 на телеканале «Звезда».