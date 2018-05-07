Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9»

По словам эксперта, комплекс получил современные системы вооружения.

«Это прежде всего автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно, с ней спаянный имеется пулемёт нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — уточнил он.

Мураховский также отметил многофункциональность «Урана-9».