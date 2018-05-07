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Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9»
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Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9» 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о многофункциональном комплексе разведки и огневой поддержки подразделений «Уран-9».
По словам эксперта, комплекс получил современные системы вооружения.
«Это прежде всего автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно, с ней спаянный имеется пулемёт нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — уточнил он.
Мураховский также отметил многофункциональность «Урана-9».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.
RT на русском: последние новости
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