Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9» 

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о многофункциональном комплексе разведки и огневой поддержки подразделений «Уран-9».
По словам эксперта, комплекс получил современные системы вооружения.
«Это прежде всего автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно, с ней спаянный имеется пулемёт нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — уточнил он.
Мураховский также отметил многофункциональность «Урана-9».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.