Эксперт рассказал, какие цели способен поразить «Уран-9»

По словам эксперта, целями «Уран-9» являются живая сила, а также противотанковые и огневые средства противника и низколетящие воздушные цели с небольшими скоростями — вертолеты и беспилотные летательные аппараты различного класса, как правило, тактического уровня.

«Комплекс оснащен современными системами вооружения. Это, прежде всего, автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно с ней спаянный имеется пулемет нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — отметил Мураховский.

Вместе с тем эксперт рассказал, в чем заключается многофункциональность «Уран-9».

«Комплекс «Атака» может оснащаться ракетами как с кумулятивными боевыми частями, так и осколочно-фугасными и термобарическими. В этом и заключается его многофункциональность. Если говорить о системе управления комплекса «Уран-9», то надо понимать, что оно осуществляется дистанционно. Оператор, находясь в кабине управления, видит обстановку вокруг комплекса через систему телевизионных камер, а через прицельное устройство может наводить систему вооружения на соответствующие типы целей», — отметил Мураховский.

По словам эксперта, целями «Уран-9» являются живая сила, а также противотанковые и огневые средства противника и низколетящие воздушные цели с небольшими скоростями — вертолеты и беспилотные летательные аппараты различного класса, как правило, тактического уровня.

«Если говорить о развитии комплекса, известно, что предусматривается дополнительное его оснащение реактивными огнеметами типа «Шмель» для уничтожения близкорасположенной живой силы огневых средств противника», — заключил эксперт.

Данный комплекс на сегодня не имеет аналогов в мире, зато имеет мощное вооружение, которое способно уничтожить как живую силу и легкобронированную технику, так и танки и иные высокозащищенные объекты.