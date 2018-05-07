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Эксперт рассказал, какие цели способен поразить «Уран-9»
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Эксперт рассказал, какие цели способен поразить «Уран-9» 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам эксперта, целями «Уран-9» являются живая сила, а также противотанковые и огневые средства противника и низколетящие воздушные цели с небольшими скоростями — вертолеты и беспилотные летательные аппараты различного класса, как правило, тактического уровня.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал об «Уране-9» — многофункциональном комплексе разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.
«Комплекс оснащен современными системами вооружения. Это, прежде всего, автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно с ней спаянный имеется пулемет нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — отметил Мураховский.
Вместе с тем эксперт рассказал, в чем заключается многофункциональность «Уран-9».
«Комплекс «Атака» может оснащаться ракетами как с кумулятивными боевыми частями, так и осколочно-фугасными и термобарическими. В этом и заключается его многофункциональность. Если говорить о системе управления комплекса «Уран-9», то надо понимать, что оно осуществляется дистанционно. Оператор, находясь в кабине управления, видит обстановку вокруг комплекса через систему телевизионных камер, а через прицельное устройство может наводить систему вооружения на соответствующие типы целей», — отметил Мураховский.
По словам эксперта, целями «Уран-9» являются живая сила, а также противотанковые и огневые средства противника и низколетящие воздушные цели с небольшими скоростями — вертолеты и беспилотные летательные аппараты различного класса, как правило, тактического уровня.
«Если говорить о развитии комплекса, известно, что предусматривается дополнительное его оснащение реактивными огнеметами типа «Шмель» для уничтожения близкорасположенной живой силы огневых средств противника», — заключил эксперт.
Данный комплекс на сегодня не имеет аналогов в мире, зато имеет мощное вооружение, которое способно уничтожить как живую силу и легкобронированную технику, так и танки и иные высокозащищенные объекты.
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