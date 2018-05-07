Республика Удмуртия отправит в войска более 1 тыс. человек в ходе призывной кампании

Все призывники на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

Военный комиссариат Республики Удмуртия в ходе весенней призывной кампании отправит на военную службу более 1 тыс. новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Комлев.

«В весенний призыв через наши призывные комиссии пройдут более 4 тыс. человек, из них 1130 будут отправлены в войска», — сказал военком.

Все призывники на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.