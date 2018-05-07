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В городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске прошли генеральные репетиции военного парада
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В городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске прошли генеральные репетиции военного парада 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Был полностью отработан хронометраж и ритуал проведения торжественных мероприятий, состоялся смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.
В городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, столице Республики Крым — Симферополе — прошли генеральные репетиции парадов в ознаменование Дня Победы.
Был полностью отработан хронометраж и ритуал проведения торжественных мероприятий, состоялся смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.
Всего к завершающему этапу подготовки по празднованию 9 Мая было привлечено более 4500 тысяч военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей других силовых ведомств, а также кадеты и отряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В механизированной части тренировки парадов задействовали более 100 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
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