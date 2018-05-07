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Минобороны продемонстрировало возможности новейшего беспилотника «Корсар»
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Минобороны продемонстрировало возможности новейшего беспилотника «Корсар» 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство обороны России в понедельник опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Facebook видеоролик, демонстрируюий возможности беспилотного летательного аппарата «Корсар».
На видео длительностью 40 секунд показан взлет, процесс выбора цели и посадка дрона.
Новейший российский БПЛА самолетного типа «Корсар» предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы.
Полет аппарата может продолжаться до 10 часов, набор максимальной высоты составляет шесть километров, радиус действия — более 160 километров.
Оборудование дрона позволяет в режиме реального времени давать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.
Ранее в понедельник стало известно, что БПЛА «Корсар» впервые в рамках парада Победы проедет по Красной площади.
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