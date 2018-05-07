Крым готовится отражать атаки пиратов и диверсантов

По легенде учения, группа диверсантов условного противника проводила подводную разведку на месте стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на подводную часть одного из них. Задача экипажей кораблей — используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование на противодиверсионном катере, предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить диверсантов и захватить их используя группы пловцов.

Кроме того, матросы выполнили стрельбы с борта корабля по плавающему предмету (имитация мины) и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатометов. В то же время личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводные части корпусов кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств.

Параллельно с этим в акватории Азовского моря силами пограничного управления ФСБ РФ проводятся учения по освобождению судна, захваченного условными пиратами с их последующей нейтрализацией. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.

Напомним, что действия украинских пограничников, задержавших 25 марта российский корабль в азовском море были признаны в России пиратскими. После чего МИД РФ предупредил отечественные судовые компании о возможности пиратских захватов Украиной , а российских пограничников начали готовить к отражению нападений пиратов.

Александр Роджерс. «Действия российских военных совершенно оправданы и носят сугубо оборонительный характер», — считает политолог и консультант РИСИ

«Украина сегодня превратилась в настоящее террористическое государство. Ее агенты взрывают линии электропередач, захватывают заложников и угрожают взорвать Крымский мост. Это терроризм в чистом виде и бороться с ним нужно соответственно», — добавил эксперт.