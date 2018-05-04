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Су-57 и МиГи с «Кинжалами»: авиаторы удивили москвичей новинками
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Су-57 и МиГи с «Кинжалами»: авиаторы удивили москвичей новинками 

Вести.Ru 4 мая 2018
Миллионы жителей и гостей Москвы смогли увидеть в небе новейшее российское супероружие — гиперзвуковой комплекс «Кинжал»: ракеты, от которых нет защиты, установлены на модернизированные самолеты МиГ-31К. Они прошли над столицей в рамках первой в этом году репетиции воздушной части Парада Победы. Также впервые над Красной площадью пронеслись истребители пятого поколения Су-57. А всего в небо 4 мая поднимались 75 самолетов и вертолетов.
Аэродром Кубинка, Московская область. На взлетно-посадочную полосу выруливают первые экипажи пилотажной группы «Русские витязи». За ними пойдут «Стрижи», потом штурмовики на Су-25. Именно Кубинка отправляет на Парад Победы самую внушительную делегацию — 36 бортов, 19 самолетов и 17 вертолетов.
По бетонке разбегается первая тройка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Отрыв! И сразу же начинает разбег следующая двойка. За ней вдогон — вторая. С таким расчетом, чтобы за один круг над аэродромом «Витязи» успели составить ромб. И к нему пристраиваются взлетающие пары «Стрижей». Потом в небо уходит четверка многоцелевых истребителей поколения «4+» МиГ-29 СМТ. И штурмовики.
Самолеты уходят в зону для построения. А в это время с кубинского аэродрома поднимается в небо большая группа вертолетов. Целая воздушная армада. В это время к точке сбора, где-то над Зеленоградом, подходят самолеты, базирующиеся на других аэродромах. Дальше всех лететь стратегам на Ту-160 и Ту-95МС, из Энгельса, истребителям-бомбардировщикам Су-34 из Бутурлиновки и летчикам Липецкого авиацентра. Они идут в составе «Тактического крыла» из 10 боевых машин.
Самолеты и вертолеты летят на Парад с 8 аэродромов. Свести их в одной точке, в одно время — штурманское и командирское искусство.
О том, удалось ли сегодня задуманное, судить, конечно, командирам. Оценки зрителей, которые могли видеть самолеты и вертолеты из разных точек столицы, — сплошные восторги.
На Параде Победы этого года будет сразу две премьеры: новейшие истребители 5-го поколения Су-57 и модернизированные перехватчики МиГ-31К, вооруженные «Кинжалами». Теми самыми, которые способны преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. В воздушный строй постоянных участников они вписались удачно. «Погода сегодня нормальная. Повезло. Пролетели, в общем-то, все группы штатно. Сейчас позвонили, узнали. Получили замечание. Ну, в общем-то, как разбирали, так и отработали», — констатирует командир авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Андрей Алексеев.
По прогнозам метеорологов, 9 мая погода будет такая же ясная. Так что у любителей авиации есть возможность разглядеть все в деталях.
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