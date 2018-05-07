СМИ: военные РФ отреставрировали ко Дню Победы более 100 воинских мемориалов в Армении

ТАСС , 7 мая. Российские военные с базы в Гюмри отреставрировали ко Дню Победы более 100 мемориалов и воинских захоронений в Армении . Об этом в понедельник сообщило информагентство Арменпресс.

По данным агентства, мемориальные комплексы отремонтировали на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов. Памятники на мемориалах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам-танкистам», «Воинам-зенитчикам» и других воинских захоронениях восстановили, побелили и покрасили. В военных городках и за их пределами также была проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, убрана прилегающая к ним территория.