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СМИ: военные РФ отреставрировали ко Дню Победы более 100 воинских мемориалов в Армении
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СМИ: военные РФ отреставрировали ко Дню Победы более 100 воинских мемориалов в Армении 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 7 мая. Российские военные с базы в Гюмри отреставрировали ко Дню Победы более 100 мемориалов и воинских захоронений в Армении. Об этом в понедельник сообщило информагентство Арменпресс.
По данным агентства, мемориальные комплексы отремонтировали на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов. Памятники на мемориалах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам-танкистам», «Воинам-зенитчикам» и других воинских захоронениях восстановили, побелили и покрасили. В военных городках и за их пределами также была проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, убрана прилегающая к ним территория.
В среду в Ереване и Гюмри пройдут торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В столице Армении состоятся праздничные митинги и торжественные построения подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы к Вечному огню и местам захоронений русских воинов, сообщает информагентство.
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