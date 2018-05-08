В Саратове состоялось торжественное шествие войск в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Кроме того, пришедшие на парад саратовцы увидели показательное выступление роты Почетного караула Вольской военной академии МТО и сводного военного духового оркестра.

Саратове на Театральной площади состоялось торжественное шествие войск Саратовского гарнизона, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принял торжественное прохождение войск — начальник Саратовского территориального гарнизона, начальник 631-го регионального учебного центра полковник Валерий Мишнев.

По центральной площади прошло более 1,7 тыс. военнослужащих, представителей других силовых ведомств, учебных заведений, кадетских и юнармейских отрядов.

Пришедшие на парад саратовцы увидели показательное выступление роты Почетного караула Вольской военной академии материально-технического обеспечения. В завершении мероприятия прошло выступление сводного военного духового оркестра.