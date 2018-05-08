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В Саратове состоялось торжественное шествие войск в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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В Саратове состоялось торжественное шествие войск в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, пришедшие на парад саратовцы увидели показательное выступление роты Почетного караула Вольской военной академии МТО и сводного военного духового оркестра.
В Саратове на Театральной площади состоялось торжественное шествие войск Саратовского гарнизона, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Принял торжественное прохождение войск — начальник Саратовского территориального гарнизона, начальник 631-го регионального учебного центра полковник Валерий Мишнев.
По центральной площади прошло более 1,7 тыс. военнослужащих, представителей других силовых ведомств, учебных заведений, кадетских и юнармейских отрядов.
Пришедшие на парад саратовцы увидели показательное выступление роты Почетного караула Вольской военной академии материально-технического обеспечения. В завершении мероприятия прошло выступление сводного военного духового оркестра.
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