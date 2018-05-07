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Спасатели и пожарные готовы к «жаркому московскому лету»
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Спасатели и пожарные готовы к «жаркому московскому лету» 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 1 час назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Наступление весенних теплых дней сопряжено с возникновением пожароопасной обстановки в лесах и лесопарковых зонах. Лесной пожар представляет собой крайне опасное явление. Огонь в короткое время охватывает большие территории. Разрушает корневую систему деревьев, уничтожает растительность и животных, а также может перекинуться на ближайшие постройки и дома. Едкий, токсичный дым распространяется на большие расстояния, вызывая ухудшение самочувствия людей.
Столичная «роза ветров» и климатические особенности Москвы могут стать невольными «помощниками» быстрого распространения огня, особенно в таких популярных у москвичей зонах отдыха, как Строгино, Воробьевы горы и Коломенское.
Для проверки готовности экстренных служб Москвы и Московской области к летнему пожароопасному периоду, а также отработки взаимодействия органов исполнительной власти и организаций города на территории Новой Москвы (деревня Зыбино) прошли командно-штабные учения по практической отработке действий по тушению природных пожаров. Учения проходили под руководством председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Москвы Петра Бирюкова.
Участниками учений стали подразделения Департамента ГОЧСиПБ, МЧС Москвы, Департаментов комплекса городского хозяйства, подведомственных им организаций, префектур административных округов, а также команд добровольных пожарных.
Для ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации органы управления и силы МГСЧС были приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
«В ходе практических действий был отработан полный комплекс мероприятий по защите населения и территории населенного пункта от природного пожара с применением различных технологий, способов тушения и спасения людей. В командно — штабных учениях, проводимых в рамках Решения совместного заседания Комиссий Правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, было задействовано более 200 человек и 70 единиц техники Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамента ГОЧСиПБ, добровольческих объединений и ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги. Все задействованные в учениях пожарно-спасательные подразделения справились со своими задачами на „отлично“, — отметил председатель КЧС и ПБ г. Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, в учении были задействованы 6 вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда „Ангел“, беспилотный летательный аппарат, 2 катера и 8 надувных лодок Московской городской-поисковоспасательной службы на водных объектах, кинологический расчет Пожарно-спасательного центра Москвы, а также инженерная и аварийно-восстановительная техника Комплекса городского хозяйства столицы.
Выработанные решения и выполненные мероприятия позволят обеспечить оперативность реагирования на возможные природные пожары и слаженность действий служб на территории города в предстоящий пожароопасный период.
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