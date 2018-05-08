Всю технику парада Победы собрали в одном видео

9 мая в небе над столицей пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь». Это самые большие и тяжелые из ныне действующих боевых самолетов, они разгоняются до сверхзвуковых скоростей и способны обрушить на противника 40 тонн бомб и ракет.

Другой стратегический бомбардировщик Ту-95МС «Медведь» — ветеран неба, стоит на вооружении более полувека. Благодаря экономичным турбовинтовым двигателям и восьми огромным винтам самолет может преодолевать огромные расстояния без посадки. На счету ту-95 несколько мировых рекордов по дальности и продолжительности полета.

Дальние ракетоносцы Ту-22М3 активно применялись в Сирии и подтвердили свою эффективность. За использование тяжелых противокорабельных ракет самолет получил прозвище «Убийца авианосцев». Подготовлен проект глубокой модернизации обширного парка Ту-22М3 — они получат новые двигатели и электронику Ту-160.

Летающий танкер Ил-78 способен одновременно заправлять в воздухе три самолета. Благодаря ему возможности фронтовой и стратегической авиации России значительно возросли. Военно-транспортный Ил-76МД — основной труженик на учениях всех родов войск: он перевозит технику, сбрасывает десант, доставляет снаряжение и боеприпасы. Кроме того, он умеет тушить пожары.

Сверхманевренные истребители семейства Сухого: Су-30СМ и Су-35 — опаснейшие противники для самолетов любого поколения. И в НАТО это знают. Легкий и маневренный фронтовой истребитель МиГ-29 в новейшей модификации СМТ получил современную электронику, штангу для дозаправки в воздухе и возможность применять высокоточное оружие.

Уникальный перехватчик МиГ-31 начала службу более 40 лет назад, но некоторые его рекорды не побиты до сих пор. Этот самый быстрый в мире самолет предназначен для охоты за самолетами противника и его ракетами. На Параде Победы пара МиГ-31К выступит в новом качестве — носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». Другой премьерой станет пролет пары истребителей пятого поколения Су-57.

Фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-34, штурмовики Су-25 также хорошо поработали в Сирии, нанося удары по позициям террористов. За характерную форму носа и огневую мощь летчики прозвали Су-34 «Адским утенком». Откроют воздушную часть парада вертолеты, а возглавит их строй самый большой в мире серийный геликоптер, военно-транспортный Ми-26. На параде будут представлены как новейшие образцы винтокрылых машин: Ми-28Н, Ка-52, — так и Ми-24, прошедшие все вооруженные конфликты новейшей истории.

Еще больше новинок будет на земле. Военные впервые покажут боевых роботов семейства «Уран»: саперный «Уран-6» и ударный «Уран-9», похожий на небольшой танк, — беспилотный самолет и вертолет семейства «Корсар», арктический снегоход «Беркут». Перед Кремлем появятся боевые машины поддержки танков «Терминатор» — техники такого класса в мире больше нет. Бронетехника семейства «Армата», БМП «Курганец» и перспективный БТР «Бумеранг» уже участвовали в парадах, но посмотреть на нее еще раз все равно интересно.

Основной танк российской армии Т-72 предстанет в новейшей модификации Б3. При помощи недорогой модернизации защиту и боевую мощь отличной машины увеличили почти в два раза. Также гости и зрители парада увидят танк Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А с кондиционером и дистанционно управляемым боевым модулем, боевые машины пехоты последнего поколения БМП-3. По брусчатке пройдут броневики «Тигр» и «Тайфун», строевые САУ «Мста-С» и перспективные «Коалиция», зенитные комплексы «Бук-М2», «Панцирь» и арктический «Тор-М2ДТ», системы залпового огня «Смерч». Наземный парад традиционно завершит «главный калибр» армии России — мобильные пусковые комплексы со стратегическими ракетами «Ярс».