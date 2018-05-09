Премьеры Парад Победы: что впечатлило? 

Тринадцать тысяч человек, 159 единиц техники и 75 воздушных судов — в Москве прошел парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Не обошлось без премьер: боевые роботы, беспилотные летательные аппараты и боевая машина поддержки танков «Терминатор».
Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке «Безусловно, впечатлили новые арктические вездеходы, на базе которых размещаются системы ПРО „Тор-М2“, беспилотные летательные аппараты. Впечатлил, безусловно, подвижный грунтовой ракетный стратегический комплекс „Ярс“. Много было техники, той, которая впечатляет, безусловно. Но дело в том, что это не первый прокат этой техники по Красной площади, но мы говорим о новинках, о тех системах, которые ни разу на Красной площади не были. Ну, в том числе и „Терминатор“ — уникальная машина, которая является боевой машиной поддержки танков. Танк, как известно, имеет очень ограниченную видимость и наблюдение за полем боя, поэтому он очень уязвим перед гранатометчиком, который спрятался где-то в кустах, за камнем. Боевая машина поддержки танка, такая как „Терминатор“, мало того, что она сама может уничтожить этого террориста или противника, но и сообщить командиру танка о том, что какая опасность ему угрожает и предотвратить поражение боевой машины. Ну и, конечно, впечатлил пролет наших самолетов. И Ту-160, и Ту-95МС. Ну и, конечно, суперсюрприз этого праздника — это пролет дальнего реактивного МиГ-31, с гиперзвуковой ракетой „кинжал“.
Подробнее об этой ракете и о своих впечатлениях от парада Business FM рассказал старший научный сотрудник ПИР-центра, профессор академии военных наук Вадим Козюлин.
Вадим Козюлин старший научный сотрудник ПИР-центра, профессор академии военных наук „Именно на гиперзвуковую ракету „кинжал“, которая, в общем-то, считается секретной, и ее фотографии до сих пор в интернете можно найти в достаточно слабом разрешении, но вот второй раз мы слышим и видим ее пролетающей над Красной площадью. Это серьезное оружие, и оно стоит на вооружении, что немаловажно, поскольку в производстве гиперзвуковых ракет Россия опередила всех, и фактически даже США сегодня оказались в догоняющих. Что касается беспилотников, продемонстрированных там, то это беспилотники среднего класса. В этой сфере у нас лидируют США, сегодня они имеют на вооружении порядка 20 тысяч единиц беспилотников, возможно, больше. Неизвестно количество у Китая, примерно такое же, как считают США. И эти две страны, пожалуй, лидируют не только по количеству, но уже и по технологиям, которые они используют в беспилотной авиации. У них уже имеются ударные тяжелые беспилотники, США применяют их уже порядка 17 лет. Россия здесь в роли догоняющей, но практически сегодня есть те беспилотники, которые наиболее необходимы, — тактического звена, и вот появляются беспилотники среднего класса, что тоже говорит о том, что мы не стоим на месте, мы постепенно сокращаем отрыв“.
После парада по Тверской улице прошел „Бессмертный полк“.