Новинки Парада Победы собрали на видео 

9 мая 2018 года Минобороны России впервые покажет боевую машину поддержки танков «Терминатор», два сухопутных боевых робота: саперный «Уран-6» и разведывательно-ударный «Уран-9», — армейский снегоход «Беркут-2». БМПТ «Терминатор» хорошо зарекомендовал себя в Сирии. Созданная на базе Т-90 тяжелая машина предназначена для защиты танков от гранатометчиков и ПТУР, хотя при необходимости может воевать и с более серьезным противником. «Терминатор» вооружен спаренной 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами и пулеметом. Защищена БМПТ даже лучше, чем Т-90: динамическая защита по кругу плюс комплекс нейтрализации мин и фугасов. Военные заключили контракт на поставку опытной партии из 10 «Терминаторов». Прошли боевое крещение в Сирии и саперные «Ураны» — они работали на разминировании Пальмиры. Шеститонная бронированная машина выдерживает взрыв 60 килограммов тротила и заменяет 20 саперов. Разведывательно-ударный «Уран-9» похож на небольшой танк, а вооружен он немногим хуже «Терминатора»: 30-мм пушка, рядом с которой в зависимости от поставленной задачи могут крепиться контейнеры с противотанковыми ракетами, реактивными огнеметами или гранатометы. Действуя на переднем крае, «Уран» вскрывает и подавляет огневые точки противника, а встретится БМП — сожжет и БМП. Система лидаров и видеокамер обеспечивает сидящему в укрытии оператору круговой обзор, рассказал телеканал «Звезда». Участие в параде примут и новейшие летающие беспилотники: вертолет и самолет семейства «Корсар». Обе машины могут вести разведку и самостоятельно атаковать. Их корпуса изготовлены из композиционных материалов для снижения радиолокационной заметности и увеличения полезной нагрузки. Над Красной площадью впервые пролетят новейшие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и самолеты пятого поколения Су-57.. Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве. 6 мая в Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет на Красной площади столицы 9 мая в день 73-летия победы в ВОВ. В авиационной части парада примут участие Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ и модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Помимо этого, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Параде Победы будут продемонстрированы перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы. В связи с репетицией в центре Москвы ограничено движение автотранспорта.. Минобороны РФ раскрыло детали Парада Победы в Москве. Министерство обороны России представило на своем сайте раздел, рассказывающий о проведении Парада Победы в столице в этом году. На сайте указана подробная информация о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации. Так, в этом году первый раз по Красной площади пройдут боевая машина поддержки танков «Терминатор», специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», также провезут беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран». У самолетов и вертолетов, участвующих в праздновании Дня Победы, раскрываются тактико-технические характеристики. Новыми участниками воздушной части парада в этом году станут истребители МиГ-31К с установленными гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также и новейшие российские многофункциональные истребители Су-57. Ранее Минобороны публиковало другую графику, посвященную деталям Парадов Победы в 27 городах страны.. В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы. Генеральная репетиция Парада Победы, который состоится в Москве 9 мая, стартовала в воскресенье в столице России. Как сообщили ранее в Минобороны, в параде примут участие около 13 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. «В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами „Кинжал“, -, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в минувший четверг. По его словам, на военном параде традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники. „В том числе зенитные ракетные комплексы „Тор-М2“, боевые машины „Терминатор“, робототехнические комплексы „Уран-6“ и „Уран-9“, современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы“, — сказал министр обороны. Новинки Парада Победы — пара истребителей пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с „Кинжалами“, боевые машины поддержки танков „Терминатор“, роботы „Уран-6“ и „Уран-9“, беспилотники. В воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.. Видео: В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы. В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы. До сегодняшнего дня две репетиции парада проходили ночью, а до этого — на полигоне в подмосковном городе Алабино. В тренировке участвовали более 12,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц техники. По площади проследовали сорок пеших парадных расчетов. Из техники — танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь-C“ и ракетные комплексы „Ярс“, специальные робототехнические комплексы „Уран-6“ и „Уран-9“. По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, авиационная группа Парада Победы будет состоять из 73 самолетов и вертолетов. Ми-8 и Ми-28Н, Ка-52 пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Над Красной площадью они будут 10 секунд. Двадцать секунд над главной площадью Москвы будут лететь экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов-заправщиков Ил-78. Их скорость — 550 километров в час, высота полета — от 450 до 500 метров. Истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, новейшие истребители Су-57 пролетят на высоте от 250 до 400 метров со скоростью 550 километров в час.. Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве. Генеральная репетиция военного парада Победы завершилась в воскресенье на Красной площади в Москве, в мероприятии приняли участие пешие и механизированные колонны, передает корреспондент РИАМО. В генеральной репетиции принимало участие 12,5 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. Генеральная репетиция на Красной площади в столице в этом году прошла без участия авиации. Парад Победы в Москве традиционно пройдет 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, авиация. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны. В этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты „Корсар“ и „Катран“, робототехнические комплексы „Уран-6“ и „Уран-9“, а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ „Терминатор“. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии.. На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. В Москве началась генеральная репетиция парада Победы. Как только часы на Спасской башне пробили 10:00, над Красной площадью пронеслось „Парад, смирно!“.. На брусчатку Красной площади вышла знаменная группа со знаменем Победы и флагом России. Она направилась от храма Василия Блаженного до здания Исторического музея. Все действия с точностью до секунды повторяют то, что будет здесь 9 Мая. Даже время на речь президента здесь учтено. В этот момент солдаты и офицеры замирают в ожидании команды. В этом году в параде принимают участие 12,5 тыс. человек. Несколько подразделений впервые пройдут 9 Мая по Красной площади — это севастопольские нахимовцы, кадеты Президентского училища войск национальной гвардии. По Красной площади пройдет и сводный женский батальон. В этом году сразу 400 девушек в форме представят на параде Победы прекрасную часть российской армии. Самая ожидаемая часть парада — техническая. По Красной площади пройдут полторы сотни боевых машин. Помимо уже привычных танков „Армата“, комплексов „Тайфун“, „Ярс“, „Искандер“, на Красной площади будет представлено множество новинок. Речь в первую очередь о боевой машине поддержки танков „Терминатор“. Ее покажут впервые. Также по Красной площади пройдут боевые роботы — это комплексы разминирования „Уран-6“ и разведывательные комплексы „Уран-9“. Будет любопытно взглянуть и на беспилотники „Катран“ и „Корсар“. Правда, их лишь провезут на специальной платформе. Что касается воздушной части, то в столичном небе пройдут 75 экипажей вертолетов и самолетов, в том числе новейшие МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“. „Терминатор“, роботы и „Бессмертный полк“: 9 Мая в Москве НТВ ОБЪЯСНЯЕТ. Как в России проходят последние приготовления к параду Победы: видео. По всей России сейчас идут последние приготовления к параду Победы 9 мая. Финальный „прогон“ перед праздничным парадом в Москве традиционно проходит с утра и максимально приближен к тому, что пройдет в центре столицы в День Победы. Сегодня на Красной площади все будет торжественно, волнительно и выверено буквально до секунды — точь-в-точь как 9-го мая. Это касается и движения механизированной колонны по городу. Утром 6 мая москвичей разбудил рев двигателей полутора сотни лучших боевых машин. В репетиции примут участие 13 тысяч военнослужащих, а в небе над Москвой пролетят больше 70-ти самолетов и вертолетов. Начнется последняя генеральная репетиция в 10 утра: бой курантов, легендарное знамя Победы, парадные ЗИЛы и громогласные „Ура!“ от 33-х расчетов пеших колонн. У стен Кремля промаршируют моряки, десантники, летчики, юнармейцы. В нынешнем году к ним впервые присоединятся представители смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского и филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя. Кроме того, и среди военной техники будет сразу несколько премьер. Например, боевая машина поддержки танков „Терминатор“, которая на поле боя может заменить шесть БМП и 40 солдат. Зрители увидят и новых роботов „Уран-6“ и „Уран-9“. На специальных платформах проедут беспилотники „Корсар“ и „Катран“. Над Красной площадью впервые пролетят истребители Су-57 последнего поколения и модернизированный „МиГ“ с гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“. Финальным аккордом по традиции станет выступление оркестра, который покинет площадь под марш „Прощание славянки“. Последние приготовления к параду Победы сейчас идут по всей стране. Началась череда генеральных репетиций с Петропавловска-Камчатского, где под суровым дальневосточным небом солдаты и матросы чеканили шаг, оттачивая синхронность движений до автоматизма. А в Севастополе в парадном строю прошли полторы тысячи моряков Черноморского флота, бойцов авиационного и зенитного ракетного полков, курсанты и юнармецы. После чего по улицам проследовала военная техника. В Санкт-Петербурге сегодня репетировала авиация. Вертолетчики отрабатывали построение и другие фигуры пилотажа — справились на отлично.. Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция военного парада Победы стартовала в воскресенье утром на Красной площади в центре Москвы, передает корреспондент РИАМО. В генеральной репетиции принимает участие 12,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. В мероприятии принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ с новейшим ракетным комплексом „Кинжал“. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны.
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