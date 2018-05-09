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На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую «обкатку» в Сирии
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На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую «обкатку» в Сирии 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Новейшая российская техника выехала на Красную площадь Москвы в ходе Парада Победы.
В параде участвуют почти 160 единиц военной техники, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9».
Открыл прохождение парадных расчетов механизированной колонны символ Победы — танк Т-34 в сопровождении десяти мотовездеходов АМ1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны.
Многие из образцов техники прошли «обкатку» в Сирии.
Колонну современной техники возглавили бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и противотанковым комплексом «Корнет».
Также в параде принимают участие танки «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2».
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