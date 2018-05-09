На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую «обкатку» в Сирии

Новейшая российская техника выехала на Красную площадь Москвы в ходе Парада Победы.

В параде участвуют почти 160 единиц военной техники, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9».

Открыл прохождение парадных расчетов механизированной колонны символ Победы — танк Т-34 в сопровождении десяти мотовездеходов АМ1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны.

Многие из образцов техники прошли «обкатку» в Сирии

Колонну современной техники возглавили бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и противотанковым комплексом «Корнет».

Также в параде принимают участие танки «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2».