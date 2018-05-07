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Почему амфибия-транспортер ПТС-4 считается лучшей в мире
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Почему амфибия-транспортер ПТС-4 считается лучшей в мире 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Специалисты также отмечают, что АО «Омсктрансмаш», упомянутое в размещенной в Сети презентации УВЗ, имеет значительный опыт в создании машин, способных эффективно преодолевать различные водные преграды. Например, плавающие транспортеры ПТС-4, поступающие на вооружение Российской армии, в настоящее время считаются лучшими в своем классе.
Эта техника предназначена для замены устаревших изделий ПТС-М и ПТС-2, выпускавшихся в Луганске.
При создании амфибии омские конструкторы широко использовали узлы и агрегаты основных боевых танков Т-72 и Т-80. Это значительно удешевляет производство и облегчает освоение и эксплуатацию в войсках.
ПТС-4 предназначен для переброски автомобильной техники, буксируемой артиллерии, а также боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
При собственном весе в 33 тонны ПТС берет на борт груз весом в 18 т. Мощный многотопливный 840-сильный дизель разгоняет «четверку» на воде до 15 км/ч. В амфибийном режиме транспортер может двигаться более 10 часов.
По суше скоростные характеристики машины — на уровне танка Т-72Б3 — до 60 км/ч. Запас хода — 587 км.
В распоряжении экипажа из 2 человек дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет с боекомплектом в 400 патронов.
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