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Погода на 9 Мая в Москве не станет помехой для пролета авиации
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Погода на 9 Мая в Москве не станет помехой для пролета авиации 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
В столице 9 мая ожидается благоприятная погода, благодаря которой воздушная часть парада Победы должна пройти по плану, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В воскресенье в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади, но пролет авиации был отменен из-за сложных погодных условий.
«Сложные метеоусловия сорвали воздушную часть репетиции парада Победы. На 9 Мая погода будет отличная, и (парад — ред.) пройдет по плану», — написал Тишковец в Instagram.
Ранее синоптики сообщали, что 9 мая в Москве ожидается облачная и теплая погода.
Парад Победы в Москве традиционно пройдет 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, авиация. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны.
В этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор». Большинство новинок прошло боевую апробацию в Сирии.
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