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Выучка и мастерство: на полигоне под Алматы прошел боевой парад
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Выучка и мастерство: на полигоне под Алматы прошел боевой парад 

Мир24 19 минут назад
Сегодня в Казахстане отмечают День защитника Отечества. 26 лет назад президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил. Сейчас этот день стал национальным праздником и выходным. Также по традиции 7 мая проходит боевой парад. На нем побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Кирилл Харламов.
Ровно в 11 часов по местному времени на военном полигоне Гвардейский, что в 150 километрах от Алматы, начался боевой парад. На нем присутствовал Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он принял доклад министра обороны страны и поздравил военных с Днем защитника Отечества.
После того как акимы Алматы и Астаны вручили боевые знамена бригад территориальной обороны, перед главной трибуной прошли 19 парадных расчетов. Это военнослужащие сил специальных операций, Госохраны, Национальной гвардии — всего в параде принимает участие свыше трех тысяч человек, более 300 единиц военной техники и до 40 летательных аппаратов.
Главное отличие боевого парада от военного — в сочетании элементов боевых учений и боевой подготовки. Танки и пушки стреляют, самолеты поражают мишени, а спецподразделения освобождают «захваченный» населенный пункт.
Боевой парад проходит в Казахстане во второй раз. Пять лет назад здесь же, на полигоне, военные также демонстрировали боевые навыки и выучку.
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