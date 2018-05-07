Парад в Казахстане: военные продемонстрировали боевую мощь республики

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня принимал боевой парад. Его провели в честь Дня Батыра, или по-другому Дня защитника Отечества. Глава государства и многочисленные зрители увидели не только торжественный марш военнослужащих и боевой техники, но и могли оценить их в деле. Все подробности — у корреспондента «МИР 24» Кирилла Харламова.

Боевой парад прошел на военном полигоне Гвардейский, что в 150 километрах от Алматы. На нем присутствовал верховный главнокомандующий Вооруженных сил Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он принял доклад главнокомандующего Сухопутными войсками. И поздравил военных с Днем защитника Отечества.

«Дорогие защитники Отечества! Сегодня мы проводим очередной боевой парад. Он станет реальной демонстрацией нашего боевого мастерства, слаженности в полевых условиях. Проведение парада послужит дальнейшему росту профессионализма, боевой готовности ВС нашей республики. Поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Великой победы», — сказал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

После вручения от акимов Алматы и Астаны боевых знамен бригад территориальной обороны перед главной трибуной торжественным маршем прошли 19 пеших парадных расчетов. Это военнослужащие сил специальных операций, Госохраны, Национальной гвардии. Ну а далее на импровизированной сцене свою боевую мощь продемонстрировали танковые подразделения на боевых машинах — Т-72.

Поддержку военным с воздуха оказала военно-транспортная авиация. Новый самолет С-295, а также истребители Су-30. Кроме того, зрители увидели десантирование с помощью спецподразделений из вертолетов Ми-17, хеликоптеров. Для нанесения ракетных ударов военные задействовали Ми-35. Украшением выступления стала демонстрация фигур высшего пилотажа пилотажной группы «Жетысу». Всего же в главном боевом параде приняло участие свыше трех тысяч военных со всей республики, 300 единиц военной техники и тридцать единиц авиации. Боевой парад прошел в Казахстане во второй раз. Пять лет назад военные демонстрировали боевые навыки и выучку, тогда как и сейчас они получили высокую оценку от верховного главнокомандующего.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ