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Выступят «Русские Витязи»: фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в конце июня
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Выступят «Русские Витязи»: фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в конце июня 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Организаторы фестиваля «Крылья Пармы» сообщили предварительную дату его проведения — 23 июня. В этом году зрители смогут увидеть выступление легендарных «Русских Витязей».
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» проходит в Перми с 2009 года. В 2017 году восьмой по счету фестиваль собрал на авиабазе «Сокол» тысячи любителей авиации из Перми и других регионов.
Зрители увидели выступление спортивных пилотов, прыжки с парашютом, поучаствовать в конкурсах и играх. Завораживающее выступление показала известный российский пилот, абсолютная чемпионка мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлана Капанина.
В 2018 году фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в девятый раз. Как сообщили организаторы, гостями авиационного праздника станет пилотажная группа «Русские Витязи», которые покажут высший пилотаж на боевых истребителях Су-30СМ.
— Подробной программы фестиваля пока нет, — рассказали 59.ru организаторы фестиваля. — У нас все завязано на «Большое Савино», на закрытие неба и прочие вещи, поэтому подробности будут позже.
Ожидается, что программа появится ближе к времени проведения фестиваля.
О том, как проходил фестиваль «Крылья Пармы» в 2017 году, смотрите наш фоторепортаж.
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