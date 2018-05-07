Выступят «Русские Витязи»: фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в конце июня

Организаторы фестиваля «Крылья Пармы» сообщили предварительную дату его проведения — 23 июня. В этом году зрители смогут увидеть выступление легендарных «Русских Витязей».

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» проходит в Перми с 2009 года. В 2017 году восьмой по счету фестиваль собрал на авиабазе «Сокол» тысячи любителей авиации из Перми и других регионов.

Зрители увидели выступление спортивных пилотов, прыжки с парашютом, поучаствовать в конкурсах и играх. Завораживающее выступление показала известный российский пилот, абсолютная чемпионка мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлана Капанина

В 2018 году фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в девятый раз. Как сообщили организаторы, гостями авиационного праздника станет пилотажная группа «Русские Витязи», которые покажут высший пилотаж на боевых истребителях Су-30СМ.

— Подробной программы фестиваля пока нет, — рассказали 59.ru организаторы фестиваля. — У нас все завязано на «Большое Савино», на закрытие неба и прочие вещи, поэтому подробности будут позже.

Ожидается, что программа появится ближе к времени проведения фестиваля.

О том, как проходил фестиваль «Крылья Пармы» в 2017 году, смотрите наш фоторепортаж.