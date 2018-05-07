На фестивале «Крылья Пармы» выступит пилотажная группа «Русские витязи» 

Как рассказали в оргкомитете, их выступление запланировано на 23 июня. Полная программа фестиваля будет озвучена позже. Группа «Русские витязи» недавно отметила 27-летие. Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель» а также в том, что истребители являются серийными образцами. В Перми фигуры высшего пилотажа «Витязи» продемонстрируют на самолётах СУ-30СМ.
«Крылья Пармы» проходит с 2009 года. «Русские витязи» уже выступали в Перми. Также в фестивале принимали участие пилотажные группы «Русь», «Стрижи», титулованная спортсменка, самый титулованный пилот в Мировой спортивной авиации (Guinness World Records) Светлана Капанина.