Авиагруппа «Русские витязи»: неизвестные факты

За 27 лет своего существования пилотажная группа «Русские витязи» в трех авиационных катастрофах потеряла 6 летчиков, включая командира авиагруппы. По официальной версии, в двух авариях виновны были сами пилоты.

Роковая облачность

Гибель полковника Бориса Григорьева и подполковников Николая Гречанова, Николая Кордюкова и Александра Сырового произошла в конце 1995 года во Вьетнаме , на подлете к базе Тихоокеанского флота Камрань. Группа из пяти Су-27 и одного Ил-76 возвращалась из Малайзии , где «Русские витязи» участвовали в показательных выступлениях. В Камрани им приказано было дозаправиться перед полетом домой. В тот декабрьский день погода над Камранью была неблагоприятной — к сильной облачности прибавился ливень. При подобных погодных условиях существовал особый порядок посадки авиагрупп на аэродром — по одному, с километровой дистанцией между самолетами. Однако командир Ил-76 генерал-майор Владимир Гребенников принял решение садиться группой. [С-BLOCK] В результате того, что Гребенников не сумел вовремя среагировать на опасное сближение с горой снизившейся группы истребителей и не отдал команду на набор высоты, три Су-27 практически одновременно врезались в скалы. Сам Ил спас пилот Сергей Сухарь, сумевший в последние секунды направить самолет на безопасный курс. Гребенникову спустя 2 года дали 6 лет лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Но и этого наказания он избежал –освободили по амнистии.

По официальной версии командир был виновен сам В августе 2009 года над аэродромом в подмосковском Жуковском произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб командир пилотажной группы «Русские витязи» гвардии полковник Игорь Ткаченко . Группы «Стрижи» и «Русские витязи» (в общей сложности 9 самолетов) проводили совместный учебно-тренировочный полет перед выступлением на авиасалоне МАКС. Игорь Ткаченко находился в одном из ведомых истребителей, отделившихся от основной группы для выполнения маневра. Су-27 командира пилотажной группы ударил в носовую часть второй истребитель. Оба самолета рухнули на землю, их пилоты катапультировались. Выжили все, кроме Ткаченко и одной их местных жительниц дачного поселка, на который рухнули обломки самолета командира пилотажной группы — женщина умерла от полученных ожогов. [С-BLOCK] Было выдвинуто сразу несколько версий причин авиакатастрофы и гибели Игоря Ткаченко. Полковник считался одним из самых высокопрофессиональных военных пилотов России , сотни раз выполнявших сложнейшие воздушные кульбиты на суперсовременных отечественных и зарубежных истребителях. Поэтому в то, что катастрофа произошла по его вине, многие отказываются верить до сих пор. Не до конца было ясно и как погиб летчик — выдвигалось целых 4 версии его смерти — утверждалось, что он, катапультировавшись, погиб потому что парашют не раскрылся, по другому предположению, парашют воспламенился, третья гипотеза сводилась с малой высоте, не позволившей катапультировавшемуся Ткаченко совершить удачную посадку. И, наконец, согласно четвертой версии, командир «Русских витязей» погиб еще в самолете, при столкновении истребителей. Следствие по факту аварии в небе Подмосковья длилось несколько месяцев, и в апреле следующего года Следственный комитет обнародовал его результаты. Они сводились к тому, что в столкновении оказался виновен все же сам Игорь Ткаченко. Дело закрыли, поскольку главный и единственный обвиняемый был мертв.

Причина катастрофы — неисправность истребителя